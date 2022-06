As horas que se seguiram ao triunfo do Sporting frente ao Benfica, no jogo dois da final do campeonato nacional de futsal, ficaram marcadas por episódios de violência e danos provocados numa viatura na Estrada da Luz.

Segundo informações confirmadas pelo Maisfutebol junto do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, os desacatos começaram por volta da 00h15 desta quinta-feira, quando vários indivíduos cercaram e danificaram um carro que circulava naquela rua, próxima do Pavilhão da Luz, palco do encontro.

Pouco depois, surgiram outros indivíduos não identificados que envolveram-se em confrontos, havendo registo em vídeo de agressões na via pública. Fonte do Comando Metropolitano diz que os indivíduos em questão serão «presumivelmente adeptos do Benfica e do Sporting».

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local pelos ocupantes da viatura que ficou danificada, as únicas pessoas que foram identificadas pela força de segurança. Não há registo de mais queixas à PSP, de feridos ou de detenções.