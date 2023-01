Enzo Fernández vai ser titular no Varzim-Benfica, jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

O médio argentino volta às opções iniciais de Roger Schmidt depois de ter ficado de fora das opções na partida para o campeonato com o Portimonense.

As águias fazem várias alterações comparativamente com o último jogo: trocam o eixo defensivo e mudam também no meio-campo e no ataque.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Lucas Veríssimo, Morato e Grimaldo; Aursnes, Enzo e Chiquinho; Neres, Gonçalo Ramos e Draxler.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Helton Leite, António Silva, Mihailo Ristic, Florentino, João Neves, João Mário, Gil Dias e Henrique Araújo.