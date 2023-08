Vlachodimos regressou esta terça-feira de manhã ao Seixal e apresentou-se sorridente à entrada do Benfica Campus. O guarda-redes até fez um sinal para o repórter de imagem da TVI, acenando com um gesto de «tudo bem» antes de passar os portões de acesso ao Centro de Estágios.

Recorde-se que o Benfica teve esta terça-feira o primeiro treino da semana, depois da vitória de domingo sobre o Estrela Amadora, naquele que terá sido o reencontro de Vlachodimos com Roger Schmidt, depois da discussão entre ambos antes precisamente do jogo no Estádio da Luz.

Como o Maisfutebol noticiou, o guardião não gostou de saber que ia ser suplente de Samuel Soares e confrontou Roger Schmidt, treinador das águias, pela decisão. O grego foi imediatamente afastado da convocatória e já nem subiu ao relvado para ajudar no habitual aquecimento.