Ibrahima Camará vai reforçar o setor intermediário do Boavista. O jogador da Guiné-Conacri já se despediu do Moreirense e prepara-se para assinar até 2026 pelo clube axadrezado.

Aos 23 anos, o médio muda-se para o emblema portuense após passagens pelo Sp. Braga e pelo Moreirense, clube que representa desde 2019.

Com a despromoção dos minhotos à II Liga, Ibrahima Camará analisou soluções para o seu futuro e garante agora a mudança para o Boavista.

«Gratidão e carinho é o que sentirei sempre por este símbolo e adeptos. Saio mais homem e mais jogador graças a todos os momentos que vivi mas também as pessoas com quem vivenciei», escreveu o médio, na hora da despedida do Moreirense.