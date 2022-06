Bruno Lourenço está muito perto de trocar o Estoril pelo Boavista, adiantou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol.



Segundo foi possível saber, a transferência está bem encaminhada e prevê que os canarinhos fiquem manter 30 por cento do passe do médio de 24 anos.



Bruno Lourenço fez a formação no Benfica e assinou pelo Desportivo das Aves quando atingiu o patamar sénior. Após um empréstimo Montalegre, fixou-se nos sub-23 avenses e chegou, inclusive, a disputar sete jogos pela equipa principal. Rumou ao Estoril em 2020/21, fez parte do plantel que se sagrou campeão da II Liga e na temporada anterior participou em 30 jogos.



Recorde-se que esta terça-feira o Boavista oficializou a chega de Sasso, defesa que passou as últimas três épocas no Servette, da Suíça.