Petit, treinador do Boavista, foi distinguido com o prémio treinador do mês de agosto da Liga, num período em que o antigo internacional português somou dois triunfos e um empate que permitem à equipa do Bessa assumir a liderança do campeonato, com os mesmos pontos do que o FC Porto e Sporting.

Petit reuniu 45,24 por cento dos votos dos treinadores da Liga, superando, Rúben Amorim (Sporting) e João Pedro Sousa (Famalicão), que reuniram, respetivamente, 14,29 por cento e 8,73 por cento das escolhas.

Nestes três jogos realizados no mês de agosto, o Boavista marcou oito golos e consentiu quatro.