O Boavista precisa de proatividade ofensiva para travar a invencibilidade do Benfica sob alçada do treinador alemão Roger Schmidt na partida deste sábado, da quarta jornada da Liga, admitiu esta sexta-feira o técnico axadrezado Petit.

«Neste momento, teremos de ter bola para jogar contra o Benfica, retirá-lo um pouco das suas zonas de pressão e entrar em zonas nas quais poderemos criar perigo. Foi a partir desse contexto que trabalhámos esta semana. Sabemos do favoritismo do Benfica, mas somos o Boavista e queremos discutir o jogo. O pensamento nesta casa passa sempre por trabalhar para conquistar os três pontos», referiu técnico de 45 anos, em conferência de imprensa de antevisão à partida no Bessa.

Petit, que, durante a carreira como jogador, saiu do emblema axadrezado para rumar ao Benfica, em 2002, advertiu os encarnados para «um estádio difícil», onde o adversário empatou na última temporada (2-2) e sofreu uma pesada derrota (0-3) em 2020/21.

«Estávamos a perder 2-0 ao intervalo em 2021/22 e disse [aos jogadores do Boavista] que tinham de ter coragem para dar dois passos em frente e começar a pressionar mais alto, já que o Benfica erra na fase de construção. Desse modo, estaríamos mais perto da baliza contrária para fazer golos e chegar ao empate. É isso que queremos amanhã [sábado]: coragem para saber em que momentos devemos pressionar mais alto ou baixar as linhas e ter espaço para podermos transitar ou contra-atacar», apelou o treinador axadrezado.

Rafael Bracali e Yanis Hamache juntam-se a Ricardo Mangas, Miguel Reisinho, Luís Santos e Yusupha, nos indisponíveis por lesão. Robson Reis e Onyemaechi, por outro lado, já podem ser opções para Petit.

Depois de ter iniciado o campeonato com triunfos sobre Portimonense (1-0) e Santa Clara (2-1), e de perder no terreno do Casa Pia (0-2), o Boavista, recebe o Benfica este sábado, a partir das 18h00, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem a ficar a cargo de João Pinheiro.