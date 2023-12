Ricardo Paiva, que assumiu esta sexta-feira o comando técnico do Boavista, afirmou que os jogadores axadrezados estão «unidos, focados e motivados».

«Vejo muita qualidade dentro do plantel e estou satisfeito com os jogadores que tenho ao dispor. Se estivermos unidos, tenho a certeza de que vamos conseguir atingir os nossos objetivos, que passam por conquistar os três pontos semana após semana», vincou o treinador em conferência de antevisão ao jogo contra o Gil Vicente, referente à 15.º jornada do campeonato.

Ricardo Paiva vai comandar o Boavista até ao final da época, deixando para trás um período de duas semanas em que dividiu o trabalho com Jorge Couto, após a saída de Petit. Como não tem o nível quatro de treinador, será o nome de Jorge Couto a aparecer na ficha de jogo como treinador responsável técnico.

Durante o período em que dividiram o comando técnico, o Boavista jogou apenas um jogo, tendo empatado no Bessa com o V. Guimarães (1-1), a 16 de dezembro, na 14.ª jornada do campeonato. Com esse resultado, os Panteras Negras impediram aquilo que seria uma sexta derrota consecutiva na liga, mas continuam com uma série de nove jogos sem qualquer vitória.

«No plano exibicional, espero que a equipa se mantenha ao nível daquilo que apresentou nesse embate anterior: compacta, esclarecida nos processos e que tenha a vitória como objetivo principal. Quanto a alterações, vamos aproveitar o bom trabalho que já existia e conferir nuances para que a equipa percorra o seu caminho de modo sustentado», referiu o treinador português.

O Boavista está na 12.ª posição, com 16 pontos, e vai visitar o Gil Vicente, 17.º e penúltimo lugar, com 12, no sábado às 15:30, no Estádio Cidade de Barcelos.