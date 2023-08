O Boavista volta a empatar com o Benfica (2-2), no Estádio do Bessa, com um penálti convertido por Bruno Lourenço, já em cima do minuto 90.

Um penálti a punir uma falta de António Silva sobre De Santis. Desde a marca dos onze metros, Bruno Lourenço não tremeu e atirou a contar.

Ora veja: