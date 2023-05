Três dias depois da estreia pela equipa principal, Tiago Machado renovou o contrato que o liga com o Boavista por mais quatro anos.

O avançado de 19 anos rubricou um novo vínculo com os axadrezados até 2028, de acordo com a informação avançada pelos axadrezados.

«Estou extremamente feliz por prolongar o contrato com o Boavista, é a concretização de um sonho. Tem sido uma das semanas mais especiais da minha vida. Estreei-me no Bessa pela equipa principal e agora renovo contrato. Melhor era impossível! Quero agradecer a toda a estrutura pelo que tem feito por mim ao longo deste anos e também ao mister Petit, que me deu a oportunidade de cumprir um sonho. Agora é continuar a trabalhar da mesma forma», disse, citado pelo site do clube.

Tiago Machado, refira-se, somou os primeiros minutos às ordens da equipa de Petit no passado sábado, no empate caseiro frente ao Sp. Braga.