O Rangers anunciou as saídas de Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander, Ryan Kent e Allan McGregor, jogadores cujos vínculos expiram no final de junho.



O internacional colombiano, que chegou a estar na lista do FC Porto, termina uma ligação de seis anos aos protestante, tendo anotado 125 golos em 268 jogos. Ryan Kent, extremo que fez formação no Liverpool e que era outra das figuras da equipa escocesa, também vai sair do clube.



Nota ainda para a saída de McGregor, veterano guarda-redes de 41 anos que esteve ligado ao Rangers cerca de duas décadas.