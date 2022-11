O Rangers anunciou nesta segunda-feira que Michael Beale como substituto de Van Bronckhorst no comando técnico do clube.

Trata-se de um regresso do inglês que durante mais de três épocas foi adjunto de Steven Gerrard nos «protestantes». Beale seguiu também com Gerrard para o Aston Villa, mas «separou-se» do antigo médio internacional inglês no início desta época, quando assumiu o Queens Park Rangers.

Ao serviço do QPR, o treinador de 42 conseguiu nove vitórias em 22 jogos, o que lhe valia o 7.º lugar do Championship.

Beale, que ao longo da carreira foi também adjunto no Chelsea e no São Paulo, abraça agora o maior desafio até ao momento.