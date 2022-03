Tyson Fury, pugilista britânico que detém um dos principais cinturões de pesos pesados (WBC), anunciou que vai retirar-se após o combate com o compatriota Dillian Whyte, marcado para 23 de abril no Estádio de Wembley, e no qual vão estar em disputa os títulos WBC e The Ring.

«Este será o último combate da minha carreira. Vou-me retirar depois disto. Tenho 150 milhões no banco, sou saudável, jovem e vou comprar um enorme iate no estrangeiro. Vou-me retirar, estou de saída», disse na conferência de imprensa de promoção do próximo combate.

Tyson Fury, de 33 anos, superou há alguns anos uma depressão que o levou a abdicar em 2016 dos títulos de campeão que tinha à data. Na altura chegou mesmo a admitir ter consumido muita cocaína.

Entre o final de 2015 e 2018 não fez qualquer combate, mas após recuperar psicológica e fisicamente (perdeu muito peso) voltou ao mais alto nível e continua sem qualquer derrota numa carreira com 31 vitórias e um empate.