Brad Binder venceu o Grande Prémio da Áustria em Moto GP. O piloto da KTM, colega de Miguel Oliveira, aproveitou a troca de motos dos pilotos da frente para terminar a corrida em primeiro, num grande prémio em que o piloto português abandonou, depois de cair, a seis voltas do fim.

'Pecco' Bagnaia liderou o Grande Prémio durante muito tempo, mas a pressão de Marc Marquez deu frutos e o espanhol passou para a frente a poucas voltas do final.

Mais atrás, Miguel Oliveira ocupava o nono lugar, a posição da qual saiu para a corrida. Ainda a lutar com as dores no corpo, o piloto português caiu e teve de abandonar instantes antes do volte-face fundamental na corrida.

A chuva começou a cair com mais intensidade e os pilotos da frente seguiram o líder Marc Marquez para a box, para trocarem de motos. Na outra KTM, Brad Binder manteve-se em pista e, com isso, ganhou uma vantagem que conseguiu manter até final, apesar dos pneus slick num piso extremamente escorregadio.

Bagnaia terminou no segundo lugar e Jorge Martin foi terceiro. Marc Marquez caiu depois da troca de motos e foi 15.º.