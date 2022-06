Blessing Lumueno é o novo treinador da equipa sub-19 do SC Braga, sucedendo Moisés Moura, que foi o treinador nas duas últimas temporadas, anunciou o clube no site oficial.

Com a carreira iniciada nos sub-19 do Porto Salvo, o técnico de 34 anos esteve nas últimas quatro temporadas nos sub-17 e sub-19 do Estoril-Praia.

Blessing mostrou-se satisfeito com o novo desafio e revelou as suas ideias de jogo.

«A minha ideia de jogo é a de uma equipa virada para a baliza do adversário. Estar demasiado próximo da nossa baliza incomoda-nos, por isso vamos tentar defender o mais longe possível da nossa baliza. Vamos procurar ter a bola o máximo de tempo possível no último terço do campo», contou o treinador, em declarações aos orgãos de comunicação dos bracarenses.