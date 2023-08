Depois de três vitórias seguidas, duas para o Brasileirão, o Palmeiras de Abel Ferreira perdeu fora com o Fluminense por 2-1 e atrasou-se na luta pela revalidação do título.

No Estádio do Maracanã, o Flu adiantou-se no marcador aos 15 minutos através de um penálti de Jhon Arias e aos 59m John Kennedy fez o 2-0, complicando ainda mais a vida à formação paulista.

O melhor que os homens de Abel conseguiram foi reduzir por Gustavo Gómez já em tempo de compensação.

Com este resultado, o Palmeiras é apanhado pelo Fluminense, está na quarta posição e pode cair ainda nesta jornada 18 para fora dos lugares de apuramento direto para a Libertadores do próximo ano. O Botafogo de Bruno Lage é líder isolado com 43 pontos e menos um jogo do que o campeão em título.