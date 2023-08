O Cuiabá de António Oliveira venceu o Flamengo por expressivos 3-0 na 18.ª jornada do Brasileirão.

O triunfo robusto sobre o crónico candidato ao título assentou toda em golos apontados na segunda parte, sendo que o primeiro, apontado por Matheus Alexandre, aconteceu logo aos 46 minutos.

Aos 54 minutos, Clayson fez o 2-0 e Deyverson, que em Portugal esteve ligado ao Benfica e ao Belenenses, fez o 3-0 final aos 80 minutos. O Flamengo, que voltou a contar com Pedro - um dos potenciais alvos dos encarnados para o ataque - a titular no lugar de Gabigol após o episódio de agressão de um elemento da equipa técnica de Sampaoli, ouviu «olés» da parte dos adeptos do Cuiabá, que conquistou a primeira vitória da história sobre o Mengão.

Esta foi a quarta vitória seguida do Cuiabá no Brasileirão. Em clara ascensão, a equipa de António Oliveira está no oitavo lugar com 28 pontos, a apenas três do grupo das quatro equipas que dividem o segundo posto.

Uma dessas equipas é o Bragantino, que venceu fora o Coritiba por 1-0. Sorriso, aos 19 minutos, deu a felicidade ao conjunto de Pedro Caixinha, que chegou aos 31 pontos, menos 13 do que o líder Botafogo.

Destaque ainda para o regresso do Bahia às vitórias após seis jogos sem ganhar para a Série A. A equipa de Renato Paiva venceu em casa o América MG por 3-1 e deixou a zona de despromoção: tem agora 18 pontos, os mesmos do Santos, que ocupa o primeiro lugar imediatamente abaixo da chamada linha de água.