O Corinthians empatou (2-2) na deslocação ao reduto do último classificado do Brasileirão, o Juventude. Com este resultado, a equipa de Vítor Pereira pode ficar a 15 pontos do primeiro lugar, ocupado pelo Palmeiras de Abel, que tem um jogo a menos.

Na abertura da 30.ª jornada, Guiliano (24m) e Yuri Alberto (54m) chegaram a colocar por duas vezes o Corinthians em vantagem, mas Óscar Ruiz (46m) e Isidro Pitta (62m) marcaram para a formação de Caxias do Sul e garantiram o ponto.

A equipa de Vítor Pereira está no 4.º lugar, com 51 pontos, atrás de Fluminense, Internacional e Palmeiras, podendo ser alcançada pelo Flamengo (48 pontos), que ainda vai entrar em campo nesta ronda.