O Cruzeiro de Belo Horizonte, orientado pelo português Pepa, empatou a zero (0-0) no reduto do Internacional de Porto Alegre, em encontro referente à 13.ª jornada do Brasileirão.

A equipa de Pepa ocupa a 12.ª posição na tabela classificativa do campeonato brasileiro, com 18 pontos. Mais abaixo segue o Bahia de Renato Paiva.

Nesta ronda, o Bahia de Renato Paiva perdeu na receção ao Grémio (1-2), que assim mantém a pressão ao líder Botafogo, formação até agora orientada por Luís Castro.

O Bahia está no 15.º lugar entre 20 equipas, com 12 pontos, podendo cair posições nesta ronda, face ao desaire.