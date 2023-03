Acabou muito mal a segunda mão da meia-final da Copa Verde, entre o Goiás e o Cuiabá, treinado pelo português Ivo Vieira.

O técnico luso foi expulso perto do final do encontro que terminou com uma derrota por 2-0, que afasta o Cuiabá da final da Copa Verde, mas os ânimos aqueceram já para lá do apito final.

Um vídeo mostra a Polícia Militar a fazer um cordão à frente do balneário do Cuiabá, com Ivo Vieira a ser um dos que encara os polícias, num confronto que, de acordo com o clube, terminou com agressões da PM a alguns jogadores.

O clube revelou que vai tomar as medidas necessárias para que os responsáveis pelas agressões sejam punidos.