A meia-final do Campeonato Gaúcho entre Internacional e Caxias terminou em batalha campal e invasão de campo.



A confusão começou durante o desempate por grandes penalidades com um desentendimento entre dois atletas que receberam imediatamente ordem de expulsão. A situação parecia controlada até que Wesley marcou o penálti que deu a vitória ao Caxias e provocou os adeptos do Colorado.



Seguiram-se cenas de pancadaria lamentáveis entre jogadores das duas equipas. Perante este cenário, os adeptos do Inter acabaram por invadir o relvado e agredir os jogadores do Caxias, um deles com uma criança ao colo (!). Veja:



