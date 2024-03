Endrick estreou-se a marcar pela seleção brasileira em Wembley, na vitória sobre a Inglaterra por 1-0, e no final da partida não escondeu as emoções. O jovem de 17 anos teve até dificuldade em segurar as lágrimas.

«Ainda estou a processar tudo isto, acho que até me prejudicou no fim: tive outra oportunidade para marcar, mas estava só a pensar no golo que tinha feito, é uma sensação única», referiu no flash-interview.

«Um facto curioso… Eu jogava FIFA no modo carreira e no meu primeiro jogo pela seleção fiz um golo aqui no Wembley. Só me vinha isso na cabeça. Mas estou muito feliz! Eu não sou uma pessoa de chorar, mas estou a tentar segurar-me.»

O ponta de lança do Palmeiras, de Abel Ferreira, que já está vendido ao Real Madrid, disse que o que viveu este sábado vai ficar para toda a vida.

«É uma memória única. A minha família está aqui, a minha namorada, os meus empresários. É algo único e estou muito feliz.»