Andrés D'Alessandro renovou contrato por uma temporada com o Internacional e vai cumprir a 12.ª temporada no emblema brasileiro.

O médio, de 38 anos, formado no River Plate, chegou ao Rio Grande do Sul em 2008, e desde então a passagem pelo Beira-Rio sofreu apenas uma interrupção em 2016, ano em que regressou aos milionários, por empréstimo do Internacional, que voltou a recuperá-lo na temporada seguinte.

Com passagens ainda por Wolfsburgo, Portsmouth, Saragoça e San Lorenzo, o estratega argentino soma já 12 títulos pelo colorado, entre os quais se destacam uma Taça Libertadores e uma Copa sul-americana.