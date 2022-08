O Palmeiras de Abel Ferreira defendeu a liderança do Brasileirão, no Allianz Park, com um empate diante do Flamengo (1-1), mantendo a vantagem de nove pontos para o clube carioca e ganhando um ponto ao Corinthians de Vítor Pereira que, ao início da noite, caiu em Fortaleza (0-1). O grande beneficiado desta ronda acabou por ser o Fluminense que, com uma vitória sobre o Coritiba (5-2), saltou para o segundo lugar da classificação, a oito pontos do líder Verdão.

O Palmeiras entrou melhor no jogo, mas sentiu muitas dificuldades na zona de finalização, enquanto o Flamengo, com alguns habituais titulares no banco, optou por uma estratégia de contenção, procurando transições rápidas e acabou por ser feliz. Ayrton Lucas cruzou da esquerda e Victor Hugo, na área, cabeceou para golo. Até ao intervalo, a equipa carioca até podia ter aumentado a vantagem, com oportunidades claras de Pablo e Matheuzinho.

O Palmeiras aumentou a pressão no segundo tempo e acabou por chegar ao empate e com uma boa triangulação sobre a direita, Dudu assistiu para o remate certeiro de Raphael Veiga, mas o golo acabou por ser anulado por fora de jogo. No entanto, seria o mesmo Raphael Veiga, com um remate fora da área, a restabelecer o empate pouco depois.

Dorival ainda foi à procura da vitória e lançou para o campo Pedro, Everton Ribeiro, Vidal, Gabigol e Arrascaeta, mas o empate manteve-se intato até final. Nos instantes finais, o Palmeiras ainda pediu uma grande penalidade na sequência de uma alegada falta de Vidal sobre Gustavo Gómez. O jogo acabou com alguma exaltação, mas os ânimos acaram por serenar sem problemas de maior.

Com este resultado, o Fluminense, que recebe o Palmeiras no Maracanã na próxima jornada, passa a ser o mais direto perseguidor da equipa de Abel Ferreira. O Flamengo, por seu lado, vai defrontar o Botafogo de Luís Castro.