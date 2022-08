CHOCANTE: polícias agridem à bastonada adeptos ajoelhados e de costas Aconteceu no Brasil. Apoiantes do Náutico foram expulsos do estádio Rei Pelé, casa do CSA, após confrontos com a polícia. Fora do recinto, foram obrigados a ficar de joelhos e virados para uma vedação enquanto eram agredidos à bastonada