No próximo mês de setembro terá início mais uma edição do Oktoberfest, um festival de cerveja com origem em Munique, na Alemanha.

Com a data aproximar-se, o jogador do Bayern, Thomas Müller, não perdeu tempo e ensinou os mais novos a abrir um garrafa de cerveja quando não se tem o utensílio correto.

O gosto pela cerveja é tanto que um bávaro tem sempre solução para qualquer problema.

Veja o vìdeo de Thomas Müller a ensinar os mais novos a abrir uma garrafa de cerveja: