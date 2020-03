Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, anunciou esta segunda-feira, em entrevista ao jornal Lance, que a direção do clube vai concentrar esforços na renovação do contrato do treinador Jorge Jesus até dezembro de 2021. O dirigente diz mesmo que «não há plano B, ou é Jesus ou é Jesus» e está convencido que o técnico também tem o desejo de continuar no Rio de Janeiro para voltar a jogar o Mundial de Clubes.

O treinador português, como se sabe, termina o atual vínculo em maio, mas Spindel garante que as negociações para o prolongamento do contrato já começaram. «Já começaram as conversas. Não é algo que seja simples. É uma conversa de renovação de um contrato importante. É um treinador que o clube inteiro quer que fique, acho que ele quer também. Enfim, vocês já sabem, e o torcedor entende o que negociações desse tamanho demandam tempo e discussões dos detalhes», começou por destacar Spindel.

O dirigente acredita que existe vontade de Jorge Jesus em continuar a liderar os rubronegros. «O ponto positivo é que é um desejo do treinador e um desejo do Flamengo. Agora começou. Eram muitas decisões, Recopa, Supercopa, Taça Guanabara, e agora acho que é uma boa hora para conversarmos. Quanto tempo vai levar? Se eu desse um prazo, estaria mentindo. As grandes discussões de contrato, ao mais alto nível, demandam tempo mesmo», prosseguiu.

Segundo Spindel, as conversas já começaram, com ele próprio, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e o representante de Jorge Jesus, Bruno Macedo. O advogado português voltou, entretanto, a Portugal, mas o clube carioca espera que regresse na quarta-feira para as negociações serem retomadas.

O Flamengo leva a sério estas negociações até porque, segundo Spindel, «não há um plano B». «O desejo do clube é renovar até dezembro de 2021. Do treinador, o desejo é ganhar tudo aqui. Aliás, são três coisas: o desejo de ganhar tudo; a relação e a admiração mútua dele com os atletas; e a estrutura do clube, com os seus profissionais. Esses são os fatores que fazem com que ele queira ficar», destacou.

O dirigente acredita ainda com o facto de Jesus ter perdido o Mundial de Clubes, na final com o Liverpool, pode levá-lo a querer ficar mais um ano para tentar ganhar o apetecido troféu. «Ficou engasgado para todo mundo. Todo mundo! Tudo conta, e ele [Jesus] quer ser campeão mundial. Todos jogadores querem. Outro legado dele, e dos maiores, é que as conquistas são as maiores coisas que você pode conseguir no futebol», referiu.

Se Jorge Jesus não quiser renovar e insistir em voltar a Portugal, o Flamengo não tem plano B. «Não. O nosso foco todo é para renovar o contrato do Jorge», insistiu ainda Spindel.

Mesmo que não fique, Jorge Jesus já deixou marca forte no clube carioca e não estamos a falar em títulos. «Queremos muito que ele fique. Há vários legados, desde a rápida adaptação dele, a questões que fomos adaptando na estrutura. Relvado, estrutura para ele fazer os treinos de sala, os treinos com os atletas, logística... Ele ajudou muito. Ainda existe a forma de jogar e de se relacionar com os atletas. Este Flamengo agressivo é o que o torcedor deseja e sonha», destacou ainda o responsável pelo futebol do Flamengo.Bruno Spindel