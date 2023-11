Caos total na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, esta quinta-feira, com um grupo de adeptos do Fluminense a surpreenderem os adeptos do Boca Juniors, com agressões e assaltos antes do embate entre os dois emblemas na final da Taça Libertadores.

Ao início da tarde até se registou um ambiente de confraternização na mediática praia do Rio, com adeptos brasileiros e argentinos a trocarem cânticos, mas sem qualquer sinal de agressividade.

No entanto, tudo se precipitou com a chegada de adeptos do Fluminense, com cadeiras e copos a voar e agressões aos adeptos do Boca. No final da contenda, com a chegada da polícia, vários adeptos argentinos queixaram-se de terem sido assaltados.

Recordamos que Fluminense e Boca Juniors jogam a final da Taça Libertadores no próximo domingo no Estádio Maracanã.

Veja os vídeos associados: