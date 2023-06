Depois da vitória sobre o campeão Palmeiras, o Bahia parecia a caminho de mais uma vitória importante para o Brasileirão, mas acabou por sair derrotado por 2-1.

Ao intervalo do jogo no Maracanã com o Fluminense, a equipa de Renato Paiva vencia por 1-0 e jogava em superioridade numérica, mas um início de segunda parte desastroso deitou tudo a perder.

Vinícius Mingoti inaugurou o marcador para o Bahia aos 28 minutos na conclusão de uma transição rápida dos visitantes, que nem estavam melhor no jogo.

Até aí, o Fluminense dispôs de inúmeras ocasiões de golo, mas Danilo Batista, a cumprir o primeiro jogo oficial desde agosto, brilhou na baliza dos visitantes com uma mão-cheia de defesas de elevado grau de dificuldade.

Danilo viria a ser substituído aos 38 minutos por lesão, mas a sorte parecia estar mesmo do lado do conjunto de Renato Paiva, que passou a jogar em superioridade numérica desde os 37m, altura em que Nino, defesa do Flu, foi admoestado com o cartão vermelho direto depois de uma entrada duríssima.

O Bahia parecia ter o pássaro na mão, mas deixou-o voar logo após o regresso dos balneários. Num lance aparentemente inofensivo, Cicinho transformou uma tentativa de alívio numa rosca perigosa que Lelê aproveitou com a conivência de Mateus Claus, que saiu mal da baliza.

Com o internacional brasileiro e ex-Real Madrid Marcelo de regresso à equipa ao fim de mais de um mês sem competir, o Fluminense não tardou a passar para a frente. Pirani combinou na perfeição com um companheiro e atirou com qualidade para o fundo das redes do Bahia. O golo começou por ser invalidado, mas o VAR confirmou a posição regular do homem do Fluminense.

Na reta final do jogo, o Bahia esteve perto de chegar ao empate, mas o Fluminense, que também dispôs de uma dupla oportunidade para matar o jogo, resistiu e voltou às vitórias depois de dois empates seguidos para o Brasileirão.

Com este resultado, a equipa carioca chega aos 21 pontos no campeonato, e tem mais nove do que o Bahia.