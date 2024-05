O Bragantino de Pedro Caixinha recebeu e bateu o Racing Club por 2-1, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Taça Sul-americana, resultado que permitiu à equipa brasileira alcançar os argentinos no topo da classificação do Grupo H.

Depois de já ter perdido em Avellaneda por 3-0, o Bragantino, a jogar em casa, entrou com tudo no jogo e aos 7 minutos já vencia por 2-0, com dois golos de rajada, ambos marcados por Thiago Borbas, a grande figura desta partida.

O avançado uruguaio abriu o marcador aos 5 minutos, num passe de Eric Ramires que proporcionou uma transição rápida. Bola ao centro e novo golo, dois minutos depois do primeiro, desta vez numa recarga a um primeiro remate de Sasha que tinha sido devolvido pela trave.

O Racing ainda reduziu a diferença na primeira parte, aos 25 minutos, com um golo de Solari, e até esteve perto de empatar, com várias oportunidades até ao intervalo, mas o Bragantino voltou a assumir as rédeas do jogo na segunda parte e esteve perto de aumentar a vantagem, com destaque para os remates de Mosquera que obrigaram Arias a aplicar-se na baliza do Racing.

Com este resultado, os dois emblemas passam a contar os mesmos nove pontos, mas os argentinos mantêm a liderança graças à vantagem na diferença de golos. De qualquer forma, Racing e Bragantino já contam com uma vantagem confortável sobre o Coquimbo Unido (4 pontos) e o Luqueno (1).

Recordamos que apenas o primeiro classificado garante a qualificação direta para os oitavos de final. O segundo terá de disputar um play-off com uma das equipas provenientes da Taça Libertadores.

Confira o resumo do jogo: