Médio do Internacional, Thiago Maia está naturalmente sem treinos, devido às graves cheias que se registam na cidade de Porto Alegre, e por isso «trocou» as chuteiras pelas galochas.

O médio brasileiro decidiu ficar no Rio Grande do Sul e tem auxiliado várias pessoas vítimas desta catástrofe natural.

Com barcos e jet-skis, Thiago Maia procura população que esteja cercada por água e ajuda as pessoas a saírem de casa, como se pode ver pelas imagens que já circulam nas redes sociais, aliás publicadas pelo próprio internacional sub-23 brasileiro.

«Os últimos dias não têm sido fáceis aqui no Rio Grande do Sul. Como todos sabem, infelizmente estamos a viver um dos piores momentos da história do estado. Mas graças a Deus estamos a contar com muito apoio e solidariedade para ajudar quem precisa neste momento. Solidarizo-me e peço forças a Deus para continuar a ajudar de alguma forma estas pessoas. Continuem a ajudar e a enviar orações positivas para todos. Tenho a certeza que logo tudo isto vai passar!», escreveu.

Outros jogadores do Internacional, como Rochet, Enner Valencia, Rafael Borré ou Gabriel Mercado, também têm ajudado.