No Rio de Janeiro, o Botafogo triunfou sobre os equatorianos do Quito, por 2-1, na quarta jornada da fase de grupos da Libertadores. O médio Danilo Barbosa, ex-Sp. Braga, foi titular na turma de Artur Jorge.

Num encontro disputado a um ritmo frenético, os visitantes inauguraram o marcador aos 18m, por Michael Estrada. Contudo, em fora de jogo. O crivo do VAR não perdoou, para alívio do treinador luso.

Ao dobrar a meia-hora, o Botafogo inaugurou o marcador, pelo lateral Hugo Neto. Foi a primeira explosão de alegria, a começar por Artur Jorge.

Entre oportunidades desperdiçadas, os anfitriões viram Michael Estrada ajustar o posicionamento e cabecear para o 1-1. Estavam decorridos 45+1m.

Na etapa complementar, e já sem Danilo Barbosa em campo, Júnior Santos vestiu a capa de herói do «Fogão» e desatou o nó. Estavam decorridos 69m e a turma de Artur Jorge permanecia no controlo da partida, ainda que ineficaz.

A vitória permite ao Botafogo subir à vice-liderança do Grupo D, com seis pontos, em igualdade com o Junior Barranquilla (1.º). Segue-se uma viagem ao Peru, para a visita ao Deportes (3.º). Encontro agendado para a madrugada de 17 de maio (sexta-feira).

No Brasileirão, o Botafogo é terceiro, a um ponto dos líderes. Na noite de domingo (20h), visita o Fortaleza (12.º).