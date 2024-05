Há quem agradeça a Deus e há quem agradeça ao VAR!

Rudiger foi um dos heróis da noite desta quarta-feira, depois de ter feito a assistência que deu o segundo golo do Real Madrid e confirmou a reviravolta frente ao Bayern Munique (2-1). Após o apito final, o defesa protagonizou um momento caricato ao beijar o... VAR.

Após o segundo golo de Joselu, a festa estava a ser feita, mas foi interrompida pelo VAR, que analisou o que poderia ser um possível fora de jogo. No entanto, acabou por não se confirmar e os merengues marcaram mesmo o golo que lhes deu o passaporte para a final da Liga dos Campeões. No final do encontro, de forma a agradecer a correta decisão do vídeoárbitro, Rudiger deu mesmo um beijo no computador.

De destacar que com esta vitória o Real Madrid seguiu para a final e vai defrontar o Dortmund, no dia 1 de junho, no Estádio de Wembley.