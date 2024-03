A Alemanha derrotou a França por 2-0, num jogo de preparação para o Euro 2024, que se vai realizar precisamente em terras germânicas.

Wirtz e Havertz marcaram os golos de um encontro que ficou ainda marcado por um momento insólito aos 88 minutos.

Já com o marcador a registar o 2-0 final, Mbappé cruzou da esquerda, com Mittelstadt a falhar o corte e Rudiger evitou o autogolo do colega de equipa, ao rematar contra…a barra! Incrível.

