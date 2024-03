A Federação Alemã anunciou, esta quinta-feira, que vai trocar a Adidas pela Nike, colocando um ponto final numa ligação que durava há 70 anos - desde o Mundial de 1954.

As seleções alemãs vão passar a ser patrocinadas pela marca norte-americana a partir de 2027, ou seja, no Euro 2024 – em casa – e no Mundial de 2026 os germânicos ainda vão vestir Adidas. Segundo os líderes federativos, a troca deveu-se à oferta vantajosa da Nike.

«A Nike fez de longe a melhor oferta económica e também convenceu com a sua visão de conteúdo, que também representa um compromisso claro com a promoção de desportos amadores e populares, bem como o desenvolvimento sustentável do futebol feminino na Alemanha», afirmou Bernd Neuendorf, Presidente do Conselho de Administração do organismo.

De acordo com a imprensa alemã, o acordo com a Adidas rendia 50 milhões de euros por ano aos germânicos.

Com equipamentos da Adidas, a Alemanha conquistou quatro Mundiais e três Euros no masculino, além de dois Mundiais e oito Europeus no futebol feminino.