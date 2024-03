Contra todas as perspetivas, a Alemanha deslocou-se até Lyon para vencer e «convencer», frente à França, por 2-0.

Ainda o árbitro mal tinha apitado para o início do encontro e já os germânicos passavam para a frente do marcador. Uma autêntica obra de arte do jovem Florian Wirtz, deixou colado à relva o guardião Brice Samba, com um pontapé de fora da área, sem qualquer hipótese para o francês.

Pontapé de saída... golo da Alemanha. 🫣

Wirtz a fazer este golaço com apenas 7 segundos de jogo 🍿#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #frança #alemanha pic.twitter.com/vK4iOKB2i8 — sport tv (@sporttvportugal) March 23, 2024

Sete segundos de pura magia, que «gelaram» as bancadas do «Parc Olympique Lyonnais». Até ao intervalo, reinou o equilíbrio entre as duas equipas e mais golos só no segundo tempo.

Florian Wirtz tinha aberto o livro aos sete segundos do encontro e aos 49 minutos, foi o coletivo a escrever mais uma bela página neste jogo. Musiala fez tudo bem, driblou sobre o guarda-redes e assistiu para a simplicidade de Kai Havertz, que só teve de encostar para o 2-0.

A Alemanha, anfitriã do Euro 2024, somou assim a terceira vitória nos últimos onze jogos, a primeira no novo ano e entrou da melhor forma, nesta «caminhada» até à estreia da competição, a 14 de junho, em Munique.