A Dinamarca empatou, em casa, a zero com a Suíça, em jogo de preparação realizado em Copenhaga. Hjulmand, médio do Sporting, entrou aos 59 minutos do encontro para o lugar de Delaney.

Num jogo sem grandes oportunidades de golo, nota para a lesão de Sommer, aos 38 minutos. O guarda-redes do Inter Milão teve mesmo de ser substituído ainda no primeiro tempo e deu lugar a Mvogo.

Hjulmand foi lançado no segundo tempo e ainda foi a tempo de ver um cartão amarelo no encontro. O médio dos leões desentendeu-se com Xhaka e o árbitro da partida mostrou uma cartolina amarela a cada um.

A seleção dinamarquesa volta a entrar em campo esta terça-feira, às 19h15, frente às Ilhas Faroé. Também na terça-feira, a equipa suíça defronta a República da Irlanda, às 19h45.