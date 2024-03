Foram 23 os jogadores que estiveram às ordens de Roberto Martínez no treino deste sábado da Seleção Nacional, de preparação para o jogo com a Eslovénia.

Dos 24 futebolistas que ficaram no grupo português para essa partida de terça-feira, só Diogo Costa não subiu ao relvado da Cidade do Futebol: o guardião do FC Porto continua a recuperar de um traumatismo.

De resto, a equipa foi separada em dois grupos, como habitual: os três guarda-redes – Rui Patrício, José Sá e Samuel Soares – fizeram trabalho específico, enquanto os restantes 20 fizeram sobretudo exercícios de aquecimento nos 15 minutos da sessão abertos à comunicação social.

Portugal, refira-se, defronta a Eslovénia esta terça-feira, em Ljubljana, a partir das 19h45.