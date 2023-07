O Cruzeiro de Pepa foi ao Rio de Janeiro vencer o Vasco da Gama por 1-0, em jogo da jornada 14 do Brasileirão.

O único golo do jogo que se realizou no Estádio São Januário foi marcado por Machado, na conversão exímia de um livre direto já perto do apito para o intervalo.

Com este resultado, o Cruzeiro escala várias posições na tabela, sendo agora 8.º classificado com 21 pontos, os mesmos do Fluminense, que está na 6ª posição mas com um jogo a menos.

Também neste sábado o Cuiabá e o Bahia empataram a um golo num duelo que colocou frente a frente dos treinadores portugueses que passaram pelos quadros do Benfica: António Oliveira, técnico do Cuiabá, e Renato Paiva, do Bahia.

Deyverson, que também teve uma passagem pelo Benfica (atuou apenas na equipa B das águias) inaugurou o marcador para o Cuiabá aos 18 minutos na conversão de um penálti, mas o visitantes beneficiaram de um autogolo de Empereur aos 51 minutos para chegarem ao empate.

O Cuiabá e o Bahia estão separados por três pontos na classificação, com vantagem para o conjunto de António Oliveira, que está no 13.º posto com 16 pontos.