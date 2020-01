Gabriel Barbosa esteve com Jesualdo Ferreira, novo treinador do Santos, e desejou boa sorte ao português para a disputa do campeonato brasileiro. Porém, ao utilizar o termo «mister», originou uma onda de protestos dos adeptos do Flamengo.



Para os adeptos do Fla, só há um «mister»: Jorge Jesus. Para eles, Jesualdo Ferreira deve ser conhecido como professor.

Mister, boa sorte no peixão! Obrigado pela conversa e pelos conselhos, que você seja muito feliz, o que precisar estou aqui! 💪🏽 pic.twitter.com/Et5jh2DeWw — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 11, 2020