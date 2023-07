Luís Henrique, avançado do Botafogo, foi o primeiro jogador do plantel a manifestar a sua reação à saída de Luís Castro do 'Fogão'.

Em declarações à TNT Sports, após a vitória no dérbi carioca por 2-0 sobre o Vasco da Gama, o jogador reconheceu ter estado otimista em relação à permanência do treinador, mas disse compreender a decisão, que foi tomada a pensar na sua família.

«(Nós) esperávamos muito que ele ficasse, mas também entendemos o lado dele, como ele disse, são propostas, tens de ver o que é melhor para ti e para a tua família, mas [como já disse] nós entendemos, foi ele que começou esse trabalho. Ficou a aprendizagem, todos lhe desejaram o melhor, desejo também boa sorte para ele, nós vamos seguir o nosso caminho da melhor maneira possível», salientou o jogador canarinho.