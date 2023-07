O Palmeiras de Abel Ferreira não foi além de um empate na visita ao Athletico Paranaense (2-2) e voltou a perder pontos para o líder Botafogo que, no primeiro jogo sem Luís Castro, venceu o dérbi com o Vasco da Gama (2-0), com mais uma assistência de Tiquinho, e já soma mais dez pontos do que o campeão em título.

Uma enorme desilusão para Abel Ferreira, uma vez que o Palmeiras, a jogar com uma equipa com jogadores menos utilizados, até chegou ao intervalo a ganhar pontos ao líder. O verdão entrou forte no Estádio Governador Magalhães Pinto e desperdiçou um penálti logo a abrir, aos 4 minutos, a punir uma falta sobre Endrick.

O jovem prodígio desperdiçou o pontapé da marca dos onze metros, mas acabou por redimir-se, aos 21 minutos, com uma cabeçada que colocou o Palmeiras em vantagem. Ainda antes do intervalo, Endrick esteve muito perto de bisar, com um remate que acabou por ser devolvido pela trave.

A verdade é que o Palmeiras chegou ao intervalo a vencer e o Botafogo estava com dificuldades em desfazer o nulo no clássico com o Vasco da Gama. Logo a abrir a segunda parte, aos 57 minutos, o Palmeiras ainda dobrou a vantagem, com um golo de Gabriel Menino, mas depois tudo mudou num espaço de cinco minutos.

Uma mudança que começa com um remate de Vítor Roque desviado no braço de Gustavo Garcia, assinalado pelo VAR. O lateral do Palmeiras acabou por ser expulso e, na conversão do consequente penálti, Vitor Bueno reduziu a diferença no marcador. Mais cinco minutos, com o Palmeiras reduzido a dez, a equipa da casa chegou mesmo ao empate, com um desvio de cabeça de Vítor Roque.

Nesta altura, o Botafogo já estava a vencer no Estádio Nilton Santos, com um golo de Luís Henrique, a passe do incontornável Tiquinho. O Botafogo acabaria mesmo por vencer por 2-0, com Carlos Alberto a marcar um grande golo já em tempo de compensação.

Com estes resultados, o Botafogo continua destacado na liderança, agora com mais dez pontos do que o campeão Palmeiras que cai para o quarto lugar da classificação do Brasileirão.

Hulk marca, mas Scolari é expulso

Ainda este domingo, Atlético Mineiro e América Mineiro também empataram 2-2 num jogo que ficou marcado pela expulsão de Luiz Felipe Scolari. A equipa da casa até chegou ao intervalo a vencer, com golos de Zaracho e Hulk, mas o treinador da equipa da casa acabou por receber ordem de expulsão, por protestos, em tempo de compensação.

Sem o treinador no banco, o Galo acabou por permitir que o adversário ainda chegasse ao empate, com dois golos de Borges.

Hulk acabou expulso após o apito final.

Olhando para a classificação, o Botafogo segue líder, com 33 pontos, mais sete do que o Grémio, mais oito do que o Flamengo e mais dez do que o Palmeiras.

