O Bragantino de Pedro Caixinha somou neste domingo mais uma vitória no Brasileirão, ao vencer fora o Corinthians por 1-0.

Eduardo Sasha, aos 17 minutos, assinou o único golo do jogo, a conclusão de uma excelente jogada coletiva.

Este foi o quarto triunfo seguido do Bragantino, terceiro no Brasileirão, numa série iniciada há pouco mais de uma semana com uma goleada por 4-0 ao Flamengo.

A equipa de Pedro Caixinha está sem perder há praticamente um mês (desde 4 de junho com o Fluminense) e segue no top-5 do campeonato com 23 pontos em 13 jogos.