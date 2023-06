Luís Castro é o primeiro treinador a ser distinguido com o #ProfeAssaí, prémio recém-criado que distingue o melhor treinador de maio no Brasileirão.

O treinador português do Botafogo, atual líder isolado do campeonato, foi o eleito numa votação a cargo de jornalistas convidados e coube-lhe a ele escolher uma instituição para doar uma tonelada de alimentos.

A escolha de Luís Castro foi a Central Única das Favelas, organização não governamental que auxilia comunidades carenciadas no Brasil. «Quero enviar um grande abraço a todos os que lutam no dia a dia em busca de uma vida melhor. Mandar uma mensagem de esperança, que não desistam da batalha para que as suas famílias tenham um futuro melhor. Sei que a vida não é justa e nos vira as costas muitas vezes, mas devemos sempre seguir em frente. Espero que cada um consiga descobrir o seu caminho», disse o treinador português, citado pelo site da CBF.