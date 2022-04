Abel Ferreira conquistou neste domingo mais um título pelo Palmeiras, agora o Campeonato Paulista após golear o São Paulo na 2.ª mão da final.

Após o jogo, enquanto falava aos jornalistas na conferência de imprensa, o treinador português foi forçado a parar devido à chegada de alguns jogadores que não o pouparam ao tradicional «banho da vitória». Que Abel, de resto, já estava a antecipar: «Estes filhos da p...», disse a rir.

Instantes depois, o técnico do Palmeiras voltou à conversa com os jornalistas e declarou: «Eu amo estes jogadores.»

«Estes jogadores nasceram para fazer história no futebol brasileiro e para fazer história, de forma específica, no Palmeiras. Não me perguntem onde é que eles vão buscar as forças: é mérito deles lá no treino, são eles que trabalham. Não sou eu que chuto a bola. Eles é que fazem a diferença. Eu sou 30 por cento de tudo o que eles fazem. Quem faz acontecer são os jogadores: eu fui jogador e sei do que estou a falar. Eu sou mais uma peça», acrescentou.

O Palmeiras, recorde-se, venceu o Paulistão após recuperar de uma desvantagem de 3-1 e Abel deu todo o mérito aos jogadores e aos adeptos. «Não me falem da tática. Esqueçam a tática. Isto é muito emocional e muito do lado da crença. Nunca na minha vida, enquanto treinador e jogador, senti a importância dos nossos torcedores como hoje. Hoje ajudaram-nos - e de que maneira - com os nossos jogadores. Eu apenas assisti: fui mais um torcedor de fora do campo. Não fiz nada e são os jogadores que fazem de mim um treinador melhor. São os jogadores que fazem acontecer», afirmou.