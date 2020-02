Com um golo a abrir cada uma das partes, o Corinthians bateu o Santos de Jesualdo Ferreira por 2-0 em jogo da 4.ª jornada do campeonato Paulista.

Num jogo com apenas adeptos da casa nas bancadas, o Timão adiantou-se no marcador ainda no primeiro minuto de jogo, com Fágner a cruzar da direita para a finalização de Everaldo. Uma vantagem madrugadora que permitiu ao Corinthians controlar o jogo até ao intervalo, diante de um Santos desfalcado das suas principais peças.

Logo a abrir a segunda parte, novo golo para a equipa da casa. O Santos procurou pressionar alto, mas deixou escapar Janderson, lançado por Mauro Boselli, para o segundo golo. Na festa do golo, Janderson, que já tinha amarelo, tirou a camisola e acabou expulso.

Mesmo a jogar contra dez praticamente toda a segunda parte, o Santos não conseguiu reduzir a diferença.

Com este triunfo, o Corinthians reforça a liderança do Grupo D, agora com 7 pontos, à frente do Guarani e Ferroviária, enquanto o Santos, com os mesmos 7 pontos, arrisca a perder a liderança do Grupo A para o Ponte Preta que visita o campo do Inter Limeira.