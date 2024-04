Estevão, de apenas 16 anos, marcou o golo que sentenciou a vitória do Palmeiras sobre o Liverpool de Montevideu, por 3-1, na Taça Libertadores, e no final ouviu um conselho curioso de Abel Ferreira.

Lado a lado com a jovem promessa, na conferência de imprensa pós-jogo, o técnico português evocou o exemplo de Endrick para dar uma dica ao jovem avançado.

«O nível da crítica neste país por vezes é acima do tom. Este miúdo não é maior de idade, não pode votar, não pode ter carta de condução, tem de andar à boleia. O que lhe digo a ele é o que digo às minhas filhas: tudo virá no tempo de Deus e sejam felizes. Quando tiveres de ir para a Disney, vai, que o outro também foi e acabou vendido para o Real Madrid», disse o treinador, entre os risos do miúdo.

«Espero que não sejas vendido e fiques aqui connosco», emendou logo de seguida Abel.

O Palmeiras venceu na última madrugada o Liverpool, por 3-1, com reviravolta, e lidera o seu grupo da Taça Libertadores, a par do Independiente del Valle, com quatro pontos em duas jornadas.