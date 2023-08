O Botafogo até foi para o intervalo a perder, na receção ao Internacional de Porto Alegre, mas acabou por vencer por 3-1 e terminou a primeira volta do Brasileirão com um recorde de pontos.

O Internacional adiantou-se no marcador ao minuto 18, por Maurício, que após um primeiro remate aproveitou o desnorte de Lucas Perri, que perdeu a noção de onde estava a bola, e marcou na recarga.

Mesmo privada do lesionado Tiquinho Soares, e ainda sem Diego Costa, a equipa de Bruno Lage reagiu na etapa complementar, com categoria. Victor Sá fez o empate logo ao minuto 55, e um autogolo de Nico Hernández (58) consumou a reviravolta no encontro.

Luis Henrique, a figura do encontro, assinou o 3-1 final, ao minuto 73.

O Botafogo fica assim com 16 pontos de vantagem no Brasileirão, tendo em conta que Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Bragantino têm um jogo a menos. O Grêmio, que está a 17 pontos do líder, tem dois jogos a menos.

A equipa agora orientada por Bruno Lage, e que iniciou a época com Luís Castro, termina a primeira volta do Brasileirão com um recorde de pontos no atual formato da prova: 47.