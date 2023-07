O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu a oportunidade de ultrapassar o Flamengo na classificação do Brasileirão na última madrugada, ao ceder um empate, em casa, no Allianz Parque, 1-1, em jogo da 14.ª jornada. A equipa paulista até entrou melhor no jogo e chegou ao intervalo em vantagem, mas depois não resistiu à reação da equipa comandada por Sampaoli.

A classificação do Brasileirão

Foi o quarto jogo consecutivo do campeão em título sem vencer o que deixa o Palmeiras no quarto lugar e ainda com possibilidades de cair mais uma posição na classificação, enquanto o Flamengo segue no segundo lugar, empatado com o Grémio, a sete pontos do líder Botafogo que está em fase de mudança de comando, depois de Bruno Lage ter sido apontado para o lugar de Luís Castro.

O Palmeiras entrou com tudo no jogo, asfixiando o Flamengo junto à sua defesa. Depois de uma primeira oportunidade de Artur, Dudu abriu mesmo o marcador, aos 24 minutos, numa recarga a um primeiro remate de Rony. O Flamengo reagiu ainda antes do intervalo e teve duas oportunidades para empatar, primeiro por Luan, logo a seguir por Everton Cebolinha.

A primeira parte chegou a ser interrompida, por sete minutos, na sequência de distúrbios protagonizados por adeptos do Flamengo no exterior do estádio que levou a polícia a recorrer a gás pimenta que acabou por chegar ao interior do recinto e a incomodar os jogadores em campo.

A segunda parte foi bem diferente, até porque Sampaoli lançou Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique e o Flamengo cresceu a olhos vistos. Com maior volume de jogo, a equipa carioca assumiu as rédeas do jogo e acabou por chegar ao empate, aos 81 minutos, num lance individual desenhado por Everton Ribeiro a culminar com cruzamento para a finalização de Arrascaeta.

Os últimos minutos do jogo foram tensos, até porque o Palmeiras chegou a marcar, por duas vezes, por Rony e Murilo, mas ambos estavam em fora de jogo.

Com este empate, o Botafogo, que este domingo visita o Grémio, tem a oportunidade de aumentar a diferença no topo da classificação para dez pontos.

Nos restantes jogos disputados na última madrugada, o Cuiabá de António Oliveira e empatou frente ao Bahia de Renato Paiva (1-1), enquanto o Cruzeiro de Pepa foi ao Rio de Janeiro vencer o Vasco da Gama (1-0) com um golo solitário de Machado.

