A neve que tem caído incessantemente em Madrid tem feito as delícias de quem fica em casa. João Félix, por exemplo, teve o jogo do At. Madrid frente ao Ath. Bilbao adiado, o que lhe deu uma tarde livre para brincar na neve. «Está a cair neve no meu jardim», anunciou o jogador nas redes sociais, numa fotografia em que surge no meio da neve.

De resto, João Félix está com a namorada Margarida Corceiro, que também tem aproveitado a neve abundante para se divertir e tirar fotografias. Mas o casal não é o único a gozar o momento. Várias estrelas do futebol espanhol partilharam imagens no meio da neve. Por exemplo, Diego Simeone, ele que é pouco dado a festas. Ou Koke e Santiago Arias.